Benfica ganha vantagem sobre o FC Porto na meia-final do play-off

O Benfica venceu o FC Porto no primeiro encontro da meia-final do play-off da Liga de basquetebol. No pavilhão da Luz, nesta sexta-feira, os “encarnados” impuseram-se por 89-82 e adiantaram-se numa eliminatória decidida à melhor de cinco.

Numa partida sempre muito equilibrada, no primeiro período com grande preponderância do lançamento exterior, os “azuis e brancos” chegaram ao intervalo em vantagem (40-43). O Benfica recuperou no parcial seguinte (70-64) mas permitiu novamente aproximação do rival a meio do último quarto, antes de arrancar para uns últimos quatro minutos de grande nível que lhe valeram a vitória.

Pedro Pinto acabou por ser o melhor marcador do FC Porto e também do encontro, com 25 pontos (aos quais juntou três ressaltos e três assistências), enquanto Micah Downs se destacou do lado das “águias” (23 pontos e cinco ressaltos). O rei das assistências foi o base argentino Juan Cantero, com 12 passes para cesto.

O segundo encontro da eliminatória vai ser disputado no domingo, novamente na Luz, seguindo posteriormente a discussão para o pavilhão Dragão Caixa.

Na outra meia-final, a Oliveirense superiorizou-se no primeiro jogo à Ovarense, por 99-72, estando a segunda partida da eliminatória agendada para sábado à noite.