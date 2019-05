Hélio Sousa confiante numa boa estreia de Portugal

Hélio Sousa, treinador da selecção portuguesa de sub-20, está confiante para a estreia no Mundial 2019, embora reconheça que a tarefa de Portugal não estará facilitada apenas porque esta geração conquistou os Europeus de sub-17 e sub-19.

“O que ganhámos ajudou-nos a crescer, mas isso não nos vai dar nada. Se vivêssemos só disso, nem tínhamos de aparecer. O jogo estava ganho. Vamos ter de dar tudo para ultrapassar os nossos adversários, que nos colocarão muitas dificuldades”, afirmou Hélio Sousa em conferência de imprensa de antevisão da partida com a Coreia do Sul, agendada para este sábado (14h30, RTP1), em Bielsko-Biala, e que assinala a estreia da “equipa das quinas” no grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20, a decorrer na Polónia.

“Essas conquistas não aumentam a nossa responsabilidade. As expectativas foram criadas por nós, por tudo o que este grupo conseguiu ao longo destes anos. Conseguimos um feito único, que foi pouco valorizado. Estes jogadores foram bicampeões europeus”, referiu o antigo futebolista, campeão do mundo de sub-20 pela selecção portuguesa, em 1989, na Arábia Saudita.

Hélio Sousa aceita “as expectativas criadas” em redor de Portugal, mas lembra as valências dos sul-coreanos, primeiro adversário no torneio. “São sempre equipas muito organizadas e em busca de um resultado positivo. Têm jogadores tecnicamente evoluídos e capazes de criar situações complicadas”, analisou.

Enquanto responsável pela selecção, Hélio Sousa assegura que os jogadores lusos não se consideram “melhores que ninguém” e "sabem da exigência que existe” neste tipo de provas. “Vamos deixar tudo dentro de campo. Os três jogos da fase de grupos são essenciais para continuarmos a sonhar. Ser primeiro no grupo é muito importante”, disse, antes de abordar as contrariedades que a selecção enfrentou nos primeiros dias: atraso na chegada à Polónia, devido ao mau tempo, e a realização de um treino em sintéticos.

“Temos um excelente grupo. Tivemos que treinar num sintético, mas não vemos isso como um obstáculo. São coisas que não controlamos. Nunca nos lamentamos”, observou.

Portugal estreia-se no sábado no Mundial sub-20, num encontro dirigido pelo árbitro Abdelkader Zitouni, do Tahiti. A selecção portuguesa defrontará a Argentina na terça-feira e a África do Sul no dia 31, com as três partidas da fase de grupos em Bielsko-Biala. Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos do Mundial 2019 e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos-de-final.