Moullinex lança vídeo por “uma melhor Europa” (e Chaplin dá uma ajuda)

O single só será lançado oficialmente a 14 de Junho, mas a actualidade impôs uma antecipação e Moullinex decidiu agir. Com a cabeça nas eleições europeias que acontecerão em Portugal este domingo, mas que já estão em curso noutros países do continente, o músico e produtor que, na vida civil, responde pelo nome Luís Clara Gomes decidiu dar o seu contributo.

Club Cotton é o título do single que terá edição oficial no próximo mês e que agora se revela em forma de vídeo-manifesto. Onze minutos de groove com assinatura Moullinex inconfundível, criados a partir de várias sessões, em que se misturam o house, o afrobeat, o funk e o jazz para apelar ao voto dos cidadãos e defender uma Europa unida e solidária – com a ajuda imprescindível de Charlie Chaplin, como se percebe vendo as imagens até ao fim.

O vídeo tem realização de Rui Clara Gomes e a música, além de Moullinex, conta com Gui Salgueiro (teclas), Gui Tomé Ribeiro (guitarra), Diogo Arranja (teclas), Saintard (saxofone), Manu Idhra (percussão), André Cameira (flauta). A voz que discursa é de Dani Zinni, que é também o protagonista do vídeo.

Club Cotton sucede a HOPE/DOPE, lançado em Março em colaboração com o músico, poeta e artista plástico Nástio Mosquito. Além de diversos singles e EP, Moullinex tem na sua discografia três álbuns, Flora (2012), Elsewhere (2015) e Hypersex (2017). Ao longo dos anos tem construído uma vistosa carreira enquanto produtor e DJ de sólida reputação, assinando trabalhos para nomes como os Two Door Cinema Club, Cut Copy ou Royskopp, entre outros. É também co-fundador, juntamente com Xinobi, da editora Discotexas.