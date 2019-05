Cannes: o glamour da passadeira vermelha na gala amfAR

Entre as exibições de filmes, apresentações de imprensa e festas, a gala da amfAR é um dos momentos marcantes do festival de cinema de Cannes. O evento serve para angariar fundos para a organização de investigação e prevenção do HIV e todos os anos atrai actores, modelos e outras celebridades à cidade costeira francesa.

Dua Lipa, Kris Jenner, Andie MacDowell estão entre a lista de figuras que marcaram presença na passadeira vermelha, na quinta-feira. Como é costume estiveram também presentes algumas das modelos do momento, como Kendall Jenner — que usou um vestido de folhos cor-de-rosa da colaboração Giambattista Valli x H&M — e alguns dos anjos da Victoria's Secret, desde Jasmine Tookes a Sara Sampaio, vestida pela Armani. Mostramos-lhe alguns dos convidados, na fotogaleria em cima.