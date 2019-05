Estreia: Cacilheiro é o novo single d'O Gajo

Em Janeiro deste ano João Morais (O Gajo) apresentou Rossio, o primeiro dos quatro EPs que se propôs editar em 2019. A 7 de Junho sai o segundo, Santa Apolónia, ilustrado aqui com o tema Cacilheiro.

O disco conta com a participação de Joana Guerra no violoncelo e será apresentado ao vivo no dia 6 de Junho na estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa (espectáculo com entrada livre).

O vídeo que aqui apresentamos é um trabalho de marionetas realizado por JP, Adriana Pardal, Luis Carneiro e João Morais.

Rossio, Santa Apolónia, Alcântara-Terra e Cais do Sodré são os quatro EPs que O Gajo edita em 2019 e que o PÚBLICO apresenta em primeira mão.