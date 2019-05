Protecção Civil diz que meios utilizados em novela da SIC eram de “reserva”

A Protecção Civil mobilizou na quarta-feira um contingente de meios de combate a incêndios e de emergência para participar nas filmagens de uma novela para a SIC, avança o Jornal de Notícias (JN) na edição desta quinta-feira. Em resposta, a Protecção Civil garante que “em nenhum momento esteve em causa o socorro à população” e refere que os meios utilizados eram sobretudo de “apoio e não de combate directo”. “Meios de reserva”, esclarecem.

O objectivo desta cena na novela da SIC é recriar os incêndios de Outubro de 2017 (incluindo a destruição do Pinhal de Leiria e a evacuação de praias na região Centro), que causou a morte a 49 pessoas. A Protecção Civil refere que a sua participação seria “obviamente” cancelada” e os meios desmobilizados se existisse uma “ocorrência real”. Era o que estava “previamente acordado com a produtora”, acrescenta-se numa nota de esclarecimento.

Quanto ao motivo da participação na reconstituição dos incêndios na novela do canal privado, é referido que se trata “exclusivamente no interesse informativo, na construção de mensagens de informação pública, na construção de mensagens de informação pública”, o que poderá ajudar a sensibilizar o público no que toca a incêndios florestais.

Segundo o JN, foram mobilizadas todas as corporações de bombeiros de Leiria, o INEM, os militares do Grupo de Intervenção e Socorro (GIPS), os “canarinhos” da Força Especial de Bombeiros (FEB) e até o SIRESP: todos tinham recebido ordens para se dirigirem às filmagens da SP Televisão, produção que há um mês tinha apresentado a proposta à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil para participar na novela Flor de Sal.

O responsável pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, Carlos Guerra, descartou qualquer responsabilidade directa e disse ao JN que as suas ordens vieram “das autorizações e das respectivas orientações que vieram do comando nacional”.