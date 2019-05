Médicos ganham prémio de 20 mil euros com técnica para reverter diabetes em obesos

Foi com um trabalho que veio demonstrar que uma nova técnica de cirurgia bariátrica – o “bypass metabólico” – pode prevenir a diabetes tipo 2 e até induzir a remissão prolongada da doença em pessoas obesas que um equipa de três investigadores venceu a 3.ª edição do prémio da Ordem dos Médicos (Norte), no valor de 20 mil euros, que é financiado pelo Banco Carregosa e vai ser entregue esta quinta-feira no Porto.

