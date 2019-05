Pode parecer surpreendente o entusiasmo com que foi acolhida a participação de Passos Coelho na campanha para as europeias. Afinal, há quem nos queira convencer de que ele é o “cúmplice da troika” e o homem que a esquerda ama odiar. Mas não há qualquer surpresa naquela recepção, nem nos ataques que fez ao Governo. É necessário recuar até 1995 e à derrota do PSD após duas maiorias absolutas de Cavaco Silva para encontrar outro primeiro-ministro que tenha terminado uma legislatura com o capital político de Pedro Passos Coelho.

