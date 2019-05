Rio estreou-se a descer o Chiado numa arruada em passo acelerado

Rui Rio entra numa parafarmácia e olha para as prateleiras. “Isto são suplementos alimentares. Ainda hoje tomei magnésio se não não estava assim”, disse, sorrindo, quando já saía da loja. O líder do PSD percorria a Rua Augusta na arruada de campanha das europeias, depois de ter feito pela primeira vez a tradicional descida do Chiado.

Nesta arruada – que levava apenas entre uma a duas centenas de pessoas, menos do que o habitual nas campanhas sociais-democratas – Paulo Rangel teve ao seu lado Carlos Moedas, o seu mandatário, que veio pela primeira vez à campanha do PSD.

Depois de uma espera de longos minutos pelo líder do PSD junto ao café da Brasileira, a comitiva do PSD lá seguiu rua abaixo, em passo rápido, ao som dos cânticos da JSD e da banda Almada Street Band. Em poucos minutos o grupo já estava em frente à porta do centro comercial do Chiado. Rio ainda hesitou e tentou virar à direita (foi a primeira vez que fez esta descida), mas depressa foi encaminhado para a esquerda no sentido da Rua do Carmo e da Praça do Rossio.

Foram poucas as vezes que Rio e Rangel conseguiram entregar folhetos de propaganda a portugueses. Muitos dos que passavam a pé ou estavam à porta das lojas eram turistas. Uma reformada, que veio de Queluz, espreitava na montra a tentar ver o candidato do PSD, no interior de uma loja. Promete que vai votar no domingo, com a filha e o genro: “Lá em casa somos todos do PSD e do Benfica. Não há discussões”.

À falta de interlocutores, Rio e Rangel foram falando para os jornalistas. E a pergunta era sobre as sondagens que dão desvantagem ao PSD. “A experiência que eu tenho é de ter um resultado eleitoral completamente diferente do das sondagens”, disse o líder do PSD, lembrando que quanto candidato à câmara do Porto “só numa sondagem é que aparecia à frente” do adversário. E se a derrota for pesada haverá crise? Rio disse que responderia com “a resposta que os jornalistas gostam de ouvir”: “Vou ganhar de certeza”. O líder do PSD já percorria a Rua Augusta, muito para lá do que costuma ser o final destas arruadas. Mas desta vez, sempre em passo acelerado, a comitiva só dispersou no Terreiro do Paço. No último dia de campanha, Rio e Rangel estarão em casa, no Porto.