João Ferreira quer envelopes mínimos para programas europeus do ambiente, ciência e cultura

O PS quer propostas da CDU para a Europa? Ora tomem lá mais duas, poderia responder João Ferreira. Não foram esses os termos usados pelo cabeça de lista da CDU, mas quase. No início de uma arruada no centro da Maia, João Ferreira pôs mais umas cartas na mesa. A CDU pretende que na negociação dos fundos estruturais do próximo quadro de apoio sejam estabelecidos envelopes financeiros nacionais para as áreas do ambiente, da ciência e da cultura; e que nenhuma entidade pública ou privada que tenha trabalhadores precários a satisfazer necessidades permanentes possa aceder a fundos comunitários.

Actualmente, os fundos das áreas do ambiente (Programa Live), ciência (Programa Quadro de Investigação) e cultura (programa Europa Criativa) são distribuídos numa base concorrencial, ou seja, não há valores atribuídos por país e cada Estado-membro concorre com os projectos a um bolo comum. Esse cenário tem feito com que os recursos disponíveis “se concentrem sobretudo nos grandes países”, lamenta João Ferreira, que não consegue especificar de quanto deverá ser o envelope nacional para cada uma das três áreas. Até porque, argumenta, nem sequer se sabe ainda qual o valor que Portugal está a usar no actual quadro comunitário de apoio na ciência.

“Propomos que se tenham em conta critérios de coesão, ou seja, beneficiando em termos relativos países com PIB per capita abaixo da média da União Europeia para promover nestas áreas a desejável convergência. A expectativa será no mínimo duplicar os recursos que Portugal recebe nestas áreas.”

Por isso, o Governo português tem de assumir uma posição de força e exigir a definição dos envelopes nacionais “para que o país aceite o futuro quadro financeiro plurianual”, vinca João Ferreira. Sobre o critério que pretende incluir nos regulamentos dos fundos, para que esteja vedado o acesso a quem mantém trabalhadores precários, o candidato diz ser uma “forma de combate à precariedade laboral e de melhor utilização dos fundos”.

Questionado pelo PÚBLICO sobre as críticas ferozes de António Costa, na quarta-feira à noite, sobre o posicionamento intransigente do Bloco e do PCP sobre as questões europeias, João Ferreira preferiu responder ao lado, atirando para o PS o ónus por não responder aos desafios que lhe tem lançado sobre como irá votar uma série de medidas europeias, incluindo a redução dos fundos para Portugal.

João Ferreira enumerou os “desafios de clarificação” que fez ao PS – mas também ao PSD e CDS – e que ficaram por responder, sobre os regulamentos da PAC, as quotas de produções, os fundos de coesão, o combate às alterações climáticas com a contabilização de todas as emissões poluentes. Sobre tudo isto, “o PS nada disse”. A que se soma o histórico da actuação socialista: “O PS no Parlamento Europeu, onde esteve livre de condicionamentos à sua esquerda, alinhou sempre com as forças da direita. Esse facto não foi contrariado; não vieram exemplos que contrariem esse alinhamento - e é natural que isso cause algum incómodo junto do PS.”

A dada altura lá admitiu que “eram dispensáveis o tipo de ataques que foram feitos”, mas garantiu que vai continuar a fazer propostas concretas “baseadas no rigor, seriedade, verdade” e a prestar contas sobre o que cada um lá andou a fazer, salientando a “pro-actividade” dos eurodeputados da CDU por comparação com os do PS.