Cristas apela ao voto: “Telefonem às famílias”, vão buscar “aquela tia mais idosa”

A um dia do final da campanha das eleições europeias, Assunção Cristas fez nesta quinta-feira um forte apelo ao voto à família centrista durante um jantar no Porto, que reuniu cerca de 600 pessoas. “Peço a todos vós que estão nesta sala: domingo, vá votar. Telefone à família, telefone aos amigos, telefone aos colegas de trabalho, telefone aos vizinho do lado. Pergunte se já foram votar, ofereça-se para os levar a votar. Aquela tia mais idosa...”, pediu.

A presidente do CDS diz que se há coisa que sabe “é que à esquerda, nas esquerdas mais radicais, a abstenção tende a não ser um problema, porque se mobilizam”. “Mobilizem-se, mobilizem-se. (…) Até ao último minuto – nós não podemos fazer campanha, mas vocês podem. Podem bater à porta, podem pegar no telefone, podem deslocar-se para votar e é isso que vos peço.”

Assunção Cristas, que foi a primeira a falar, optou, pela primeira vez, por uma noite sem críticas aos adversários. Talvez por estar “feliz e orgulhosa” por nesta quinta-feira “se comemorar os 840 anos que o Papa Alexandre III reconheceu Portugal como nação independente. E, sem críticas, optou por falar das propostas do CDS para a Europa. Falou da defesa da iniciativa privada, pediu uma descida de impostos para as empresas e manifestou-se contra os impostos europeus.

Defendeu a aceleração da aplicação dos fundos comunitários, lembrou a proposta do CDS para a criação de um Erasmus para os jovens agricultores, a proposta para “plástico zero”, a defesa do mar e as políticas no plano social.

As críticas ficaram a cargo de Nuno Melo, que fez uma espécie de balanço de quase todos reparos que fez ao Governo durante a campanha. Não foram poucas e passaram por todas as áreas de governação E também terminou com um forte apelo ao voto.

Presente esteva também o mandatário nacional da candidatura, Lobo Xavier, que fez uma intervenção de defesa do partido e de crítica aos adversários e ao Governo.