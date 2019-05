Partido de Narendra Modi a caminho de resultado histórico na Índia

O partido nacionalista do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está a caminho de uma vitória histórica nas eleições legislativas que decorreram entre 11 de Abril e 19 Maio. De acordo com os resultados oficiais, o Partido Bharatiya Janata lidera a contagem em 292 dos 542 lugares disponíveis, mais 20 do que era preciso para a maioria absoluta.

A confirmar-se este resultado, será a primeira vez desde 1984 que um partido alcança a maioria absoluta por duas vezes consecutivas no Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento indiano.

Nas eleições de 2014, o partido de Modi conquistou 282 lugares. Antes do Bharatiya Janata de Narendra Modi, o Partido do Congresso obteve duas maiorias consecutivas na década de 1980, primeiro liderado por Indira Gandhi e depois pelo seu filho mais velho, Rajiv Gandhi – 374 deputados em 1980 e 414 deputados em 1984.

O Partido do Congresso terá agora 51 lugares, sendo a principal força da oposição.

Numa primeira reacção, a ministra dos Negócios Estrangeiros e também dirigente do Bharatiya Janata, Sushma Swaraj, disse que o seu partido obteve “uma gigantesca vitória”.

A renovação da maioria pelo partido nacionalista deverá encorajar ainda mais a maioria hindu a afirmar o seu domínio no país, alarmando a minoria muçulmana.

E deverá também permitir a Modi avançar com as reformas de combate ao desemprego que persistiram ao longo dos seus primeiros cinco anos no poder.

O ambiente era de festa na sede do Bharatiya Janata, em Nova Deli, com os funcionários do partido a celebrarem a vitória à medida que os canais de televisão iam noticiando os resultados.

“É um grande mandato para uma política feita de forma positiva e para as propostas de Narendra Modi”, disse um porta-voz do partido, G.V.L. Narasimha Rao. “É uma grande vitória para a Índia, sentimo-nos honrados com a grandeza desta vitória.”

Em contraste, os líderes do Partido do Congresso estavam desanimados.

“É óbvio que isto não nos agrada”, disse Salman Soz, um porta-voz do partido. “Temos de esperar pelos resultados completos, mas até agora as coisas não estão a correr nada bem.”

Mas a vitória do partido no poder é ainda mais robusta se se levar em conta todo o apoio com que vai contar na câmara baixa do Parlamento indiano – ao todo, a coligação à volta do Bharatiya Janata, a Aliança Democrática Nacional, lidera em 324 lugares, contra os 111 da coligação da oposição, a Aliança Progressista Unida.

A margem da vitória da coligação no poder é muito maior do que as sondagens indicavam. A poucos dias do início das eleições, em Abril, esperava-se que a Aliança Democrática Nacional ganhasse mas que ficassem aquém da maioria.

Os resultados finais vão ser anunciados ainda esta quinta-feira (hora em Nova Deli, mais 4h30 do que em Portugal continental).