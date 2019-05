A análise do jornalista António Saraiva Lima à situação política no Reino Unido, no dia em que os britânicos vão às urnas nas eleições europeias.

