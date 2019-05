Centro de saúde nas Olaias abre no fim de 2019, com dois anos de atraso

A abertura de um novo centro de saúde nas Olaias, anunciada há mais de dois anos como estando iminente, deve afinal dar-se no fim de 2019. A unidade vai ficar instalada no edifício dos serviços sociais da câmara de Lisboa, na Avenida Afonso Costa, e abarcará um universo de 12 mil utentes. Ainda não é certo qual, mas um dos centros de saúde agora em funcionamento entre os Anjos e a Alameda deverá encerrar mal seja inaugurado o serviço nas Olaias.

Em 2017, quando a câmara de Lisboa e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS) assinaram um protocolo para a criação de 14 novos centros de saúde na cidade, anunciou-se que o da Penha de França mudaria para a Av. Afonso Costa daí a um mês, mas entretanto nada aconteceu. Agora nenhuma das entidades confirma essa transferência, embora ambas assumam que se trata de uma “mudança”.

“A mudança de uma unidade de saúde familiar para o edifício dos serviços sociais da câmara está prevista para o final do ano”, respondeu o gabinete de comunicação da autarquia. Igual resposta deu a ARS às perguntas do PÚBLICO.

Neste período de dois anos, o centro de saúde da Penha de França entrou no processo de reforma dos cuidados de saúde primários. No mesmo edifício funcionam agora a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) da Penha de França e a Unidade de Saúde Familiar (USF) Almirante, criada em Novembro de 2018.

Apesar de levar Penha de França no nome, o centro de saúde ocupa por inteiro um prédio na Rua Luís Moitinho, paredes meias com a Igreja dos Anjos e a Av. Almirante Reis, em plena freguesia de Arroios. O Estado paga uma renda por esse prédio e, segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO, o contrato de arrendamento chegou a ser denunciado depois de comunicada a mudança do centro para as Olaias, mas o atraso na transferência obrigou a uma renegociação com o senhorio e a renda ficou mais alta.

O edifício teve recentemente algumas benfeitorias, mas a existência de muitas escadas e o elevador estreito são problemas irremediáveis que causam transtorno aos utentes, como os muitos idosos com problemas de locomoção ou as pessoas em cadeiras de rodas. A criação da USF Almirante aliviou um pouco a pressão sobre as instalações porque muitos pacientes passaram a ser seguidos na UCSP Alameda, que fica na Rua Carvalho Araújo e que, por sua vez, se debate com sobrelotação, falta de recursos humanos e más condições do espaço.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A demora na instalação do novo centro de saúde nas Olaias deve-se, segundo a câmara, à necessidade de encontrar outro local para os Serviços Municipais de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, que ali funcionam com cerca de 160 funcionários. “O funcionamento deste departamento municipal e as suas especificidades técnicas, definidas por legislação própria, obrigaram a uma pesquisa de espaços apropriados na cidade, tendo sido encontrada uma estrutura adequada recentemente”, explicou fonte camarária, sem contudo especificar a sua localização. “O novo espaço terá de ser sujeito a intervenções de adaptação de pequena monta, pelo que se espera poder reinstalar o serviço com rapidez”, adiantou ainda a autarquia.

Actualmente, os serviços sociais da câmara de Lisboa estão instalados num moderno edifício construído de raiz, onde se prestam cuidados hospitalares aos funcionários do município e seus familiares. Com a abertura de um centro de saúde naquele local pretende-se “pôr esses meios ao serviço da comunidade”, disse Fernando Medina há dois anos.

O protocolo assinado em 2017 prevê a criação de 14 novos centros de saúde em Lisboa, em edifícios exclusivamente destinados a esse fim, de modo a deixar de vez para trás os centros de saúde em prédios de habitação. O processo tem sofrido alguns percalços. Já mais do que um concurso público para as obras ficou deserto ou recebeu propostas com valores bem acima do que a câmara contava gastar, fruto da actual dinâmica do mercado de construção. Com as recentes mudanças na orgânica camarária, os centros de saúde passaram para a esfera de competências da SRU Lisboa Ocidental, uma empresa municipal, que brevemente deverá lançar novos concursos para os equipamentos nas freguesias de Ajuda, Marvila, Restelo, Beato, Alto dos Moinhos e Alcântara.