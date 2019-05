Aveiro prepara-se para viver mais um Festival dos Canais

De 17 a 21 de Julho, Aveiro volta a transformar-se num palco a céu a aberto. Teatro de rua, concertos, instalações artísticas, performances, oficinas criativas, entre outras propostas, irão tomar conta do centro da cidade no âmbito de mais uma edição do Festival dos Canais. Estão previstos mais de 250 espectáculos, protagonizados por 32 companhias artísticas e cerca de 270 artistas nacionais e internacionais, aos quais se juntarão 220 participantes da comunidade local. O programa, apresentado esta quinta-feira, em conferência de imprensa, prevê várias estreias nacionais e quatro premières absolutas, contemplando, também, um programa de concertos que aposta em nomes como os de Gilberto Gil, Mariza, HMB e Capicua.

Neste que pretende ser “um festival contemporâneo, cosmopolita e que celebra o que há de melhor da cidade”, destaca José Pina, programador cultural do município, mantém-se a aposta na aproximação à comunidade local. De acordo com a organização, nesta edição, essa ligação acaba por sair até reforçada. A comprová-lo estão os espectáculos “Sparkl!Wonderbeaters”, que contará com a participação de percussionistas de Aveiro, e “Tales of The Lagoon”, no qual participam instituições locais ligadas à dança, ao teatro e à música. Também a Banda Amizade volta a ter honras de destaque. Depois de ter actuado, na edição anterior, com Legendary Tigerman, este ano, sobe ao palco com Capicua, Keso, Virtus Teau e DJD1.

A Fanfarra dos Canais, criada em colaboração com várias comunidades musicais locais, também terá, nesta edição, um papel importante. Em cada um dos cinco dias do festival, fará diferentes percursos, ligando actividades do programa artístico a decorrer.

Com um orçamento de cerca de 500 mil euros, o Festival dos Canais vai conquistando “uma maior relevância a cada edição”, realçou, por seu turno, o presidente da câmara que se prepara para apresentar a sua candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027.

Entre os destaques da programação, está a estreia nacional de “Esencial”, da companhia Vaivén Circo, um espectáculo de circo contemporâneo e de dança que pode ser visto dias 19, 20 e 21. Confirmada está também a apresentação de “O2”, projecto de arte pública que nasceu pela Companhia PIA, em Macau, convidando o espectador a reflectir “sobre como poderia sobreviver a uma sociedade onde a tecnologia desvanece as relações humanas e o acesso ao oxigénio se torna um luxo”.

“Lampadophores”, da companhia francesa Picto Facto, “Meeting Point”, da companhia Ertza, e “Shake, Shake, Shake”, da Pakipaya, são outros dos espectáculos já confirmados. Todos eles – assim como os concertos e restantes iniciativas – têm entrada livre e gratuita.