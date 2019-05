FMI diz que consumidores já estão a perder com a guerra comercial

Os consumidores norte-americanos e chineses são os principais perdedores da guerra comercial entre os dois países, sendo já evidente o efeito nos preços da imposição de taxas alfandegárias mais elevadas.

A conclusão é apresentada esta quarta-feira por três responsáveis do departamento de investigação económica do Fundo Monetário Internacional (FMI), incluindo a economista-chefe da instituição Gita Gopinath. “Os consumidores nos EUA e na China são inequivocamente os perdedores com as tensões comerciais”, dizem, numa nota publicada esta quinta-feira, 23 de Maio.

No que diz respeito aos bens importados pelos Estados Unidos da China, aquilo que se observa, diz o FMI, é que não ocorreu praticamente qualquer mudança no preço pré-taxas alfandegárias. Mas o preço pós-taxas subiu precisamente na mesma dimensão do agravamento registado nas taxas alfandegárias, isto é, os produtores chineses não mudaram o preço a que vendem os seus bens.

Depois, o FMI observa que os custos são assumidos pelos consumidores e pelas empresas importadoras dos EUA. “Algumas destas taxas foram passadas para os consumidores norte-americanos, como foi o caso das máquinas de lavar, enquanto outras foram absorvidas pelas empresas importadoras através da obtenção de uma margem de lucro mais reduzida”, diz a nota publicada na página de Internet do FMI. Mais subidas de taxas alfandegárias, avisam, vão continuar a reflectir-se nos preços suportados pelos consumidores.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem defendido, em diversas intervenções públicas, que é a China e as suas empresas que “pagam o aumento de taxas”, afirmando que os EUA estão a obter enormes receitas em resultado da aplicação desta medida.

Na sua análise ao impacto do conflito comercial entre os EUA e a China – que já resultou na imposição pelos dois países de taxas alfandegárias mais elevadas numa parte substancial dos bens importados – o FMI diz ainda que o efeito sentido pelos produtores é mais variado, “com alguns vencedores e muitos perdedores”.

Entre os perdedores estão “os produtores, nos EUA e na China, dos bens afectados pelas taxas alfandegárias, para além dos produtores que usam esses bens como inputs intermédios”.

Entre os vencedores estão os produtores americanos e chineses que competem no seu mercado interno com as importações provenientes da China o dos EUA, respectivamente. E também há produtores de países terceiros que estão a ganhar com a situação. Os dados estatísticos disponíveis nos EUA mostram que um dos efeitos do aumento das taxas é uma diversificação da fonte das importações, com os bens importados do México a ganharem terreno desde que a guerra comercial com a China se agravou.

Em geral, o FMI assinala que o efeito no saldo comercial entre EUA e China é limitado, já que, para além de se ter registado uma antecipação de importações provenientes da China, as exportações dos EUA para a China também estão a diminuir. “Factores macroeconómicos desempenham um papel muito maior do que as taxas alfandegárias na determinação dos saldos comerciais bilaterais”, afirma a nota, mais uma vez mostrando dúvidas em relação ao objectivo anunciado por Donald Trump de redução do défice dos EUA face à China.

O FMI conclui com um aviso: “O fracasso em resolver as diferenças ao nível do comércio e uma nova escalada para outros sectores, como a indústria automóvel, pode prejudicar ainda mais a confiança na economia e nos mercados financeiros, com um impacto negativo nos spreads da dívida dos mercados emergentes e provocando o abrandamento do investimento e do comércio.”