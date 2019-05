Lage recorda a primeira decisão como treinador: meter “o miúdo” João Félix a jogar

“Quando fui anunciado como treinador já não estava à espera. Num primeiro momento não aconteceu e, num segundo momento, depois do Ano Novo, já não estava à espera”. A confissão é de Bruno Lage, que esta quinta-feira se reuniu com um grupo de jornalistas no Seixal para fazer o balanço de meia época em deu a volta à equipa e garantiu a conquista do 37º título nacional para o Benfica.

“Foi um dia de trabalho normal e à noite, já em casa, recebi uma chamada para voltar ao Seixal”, conta Lage, que recorda a primeira decisão que tomou após ser nomeado sucessor de Rui Vitória, já no regresso a casa: “A primeira coisa que pensei quando entrei no carro foi ‘vou meter o miúdo [João Félix] a jogar’. Pensei logo nisso mal entrei no carro. Também pensei, ‘se quero mudar algo é a jogar em 4-4-2 e meter o miúdo a jogar”.

“Às vezes pensamos que uma equipa que joga bem é aquela que sai a jogar desde trás, com a bola a passar pelos defesas, pelos médios, etc. Mas isso é um erro. Nós temos é de olhar para os jogadores e perceber para onde é que os podemos levar”, disse sobre o estilo de jogo adoptado.

“Temos de potenciar ao máximo os nossos cavalos de corrida. Travar a vertigem daqueles jogadores e dizer-lhes ‘calma, temos de fazer passes’ é tirar-lhes o que eles sabem fazer. O jogo deles não é de posse, é de acelerar, ir para cima, um contra um”, disse.

Sobre João Félix e as questões do momento sobre o futuro do jovem português, esta quinta-feira convocado por Fernando Santos para a Liga das Nações, Lage disse esperar que o avançado de 19 anos possa ficar mais uma ou duas temporadas na Luz.

“Ao João podia fazer bem ter mais um ou mais anos aqui para consolidar esta meia época fantástica. Depois com outra maturidade poder dar um passo ainda maior na carreira”, afirmou, sublinhando a aposta do Benfica na formação: “Há 2 ou 3 jogadores da equipa B que vão fazer a pré-época”.

Sobre os adversários, Lage destacou um nome: “O Herrera do FC Porto faz tudo. Corre, pressiona... Foi o que mais me impressionou. Eu gosto muito de médios”.