João Félix e Dyego Sousa convocados para a Liga das Nações

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os escolhidos para a final a quatro da Liga das Nações. A competição de selecções organizada pela UEFA será decidida em Portugal, entre os dias 5 e 9 de Junho, com as partidas a repartirem-se entre o Estádio do Dragão, no Porto, e o D. Afonso Henriques, em Guimarães. João Félix, jovem “encarnado", e Dyego Sousa, avançado do Sp. Braga fazem parte de uma convocatória onde não fazem parte nomes como João Mário, André Silva e André Gomes.

Em resposta às questões dos jornalistas, o seleccionador enunciou os factores que podem decidir (ou não) a convocatória de um jogador para a selecção nacional: "Os critérios que se aplicam nestas circunstâncias são simples: qualidade. Qualidade táctica e qualidade técnica. Esse é o primeiro critério de escolha dos jogadores. Segundo: o compromisso que têm com o jogo e com o grupo. Felizmente para nós, isso aplica-se a muitos jogadores. O outro critério tem que ver com a assiduidade em jogos, o ritmo competitivo. Quando todos preenchem [esses requisitos], o que compete ao seleccionador é montar um puzzle”.

A selecção das “quinas” abrirá a competição, no dia 5 de Junho, frente à Suíça. Os dois países já se encontraram por 22 vezes e o saldo de confrontos é favorável aos helvéticos: Portugal apenas venceu por sete vezes, somando cinco empates e dez derrotas frente à Suíça. O vencedor do encontro de quarta-feira tem lugar garantido na final, que se realiza no domingo, dia 9 de Junho, no estádio do FC Porto.

No dia 6 de Junho, no Estádio D. Afonso Henriques, Holanda e Inglaterra tentarão ocupar a segunda vaga na final da competição. O encontro da segunda meia-final tem início marcado para as 14h e será o 21.º duelo entre as duas formações. A partida em Guimarães poderá desempatar uma igualdade que demonstra o equilíbrio futebolístico entre os dois países: seis vitórias para a Inglaterra, outras tantas para a Holanda e nove empates completam o histórico de confrontos.​

Quem sair derrotado das meias-finais pode ainda lutar pelo terceiro lugar na competição, ao início da tarde do dia 6 de Junho, dia em que também se realiza a final da competição. A partida de atribuição do terceiro e quarto lugares tem início marcado para as 14h e terá como palco o reduto do Vitória de Guimarães.

Apesar de, no site oficial, a UEFA garantir que o troféu da competição é o prémio mais importante, as compensações monetários não lhe ficam atrás. O grande vencedor da Liga das Nações terá direito a 7,5 milhões de euros. As selecções que se seguem perdem um milhão de euros a menos por cada posição perdida. Neste caso, o finalista vencido recebe 6,5 milhões de euros, o terceiro classificado 5,5 milhões e o quarto classificado amealha 4,5 milhões de euros. Estes montantes já incluem os três milhões de euros que a entidade desportiva atribuiu a cada finalista, com prémio por chegarem à final a quatro da competição.

Guarda-redes: Beto, Rui Patrício e José Sá

Defesas: Raphaël Guerreiro, Mário Rui, Rúben Dias, José Fonte, Pepe, Nélson Semedo e João Cancelo

Médios: Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Pizzi e João Moutinho

Avançados: Rafa Silva, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, João Félix, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Dyego Sousa