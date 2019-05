Benfica tem já cinco particulares agendados para a pré-temporada

O Benfica, que se sagrou campeão nacional, anunciou esta sexta-feira a realização de cinco jogos particulares na pré-temporada futebolística de 2019-2020, que arranca para os “encarnados” no dia 1 de Julho.

Os comandados de Bruno Lage disputam dois encontros de preparação em Portugal e três no estrangeiro, integrados em mais uma participação na International Champions Cup (ICC), nos Estados Unidos.

O primeiro particular está marcado para 11 de Julho, no Estádio da Luz, em Lisboa, frente a um “adversário a definir”, e acontece cinco dias depois de um treino aberto aos sócios, adeptos e comunicação social, no Caixa Futebol Campus.

No dia 13 de Julho, o Benfica desloca-se a Coimbra, para defronta a Académica, que falhou a subida e vai voltar a participar na II Liga.

Dois dias depois, a comitiva “encarnada” parte para São Francisco, onde defrontará uma equipa mexicana, o Chivas, a 20 de Julho, em Santa Clara, e duas italianas, a AS Roma, a 24, em Nova Jérsia, e o AC Milan, a 28, em Foxborough.

Depois do embate face ao conjunto de Milão, o Benfica volta a Portugal, onde tem o primeiro encontro oficial marcado para 2, 3 ou 4 de Agosto, a Supertaça Cândido de Oliveira, face ao FC Porto ou ao Sporting, que este sábado disputam a final da Taça de Portugal.

Para o fim-de-semana seguinte, está previsto o arranque da edição 2019-2020 da I Liga portuguesa de futebol.

Com a vitória no campeonato, o Benfica só entra nas taças europeias na fase de grupos da Liga dos Campeões, cuja primeira jornada está agendada para 17 e 18 de Setembro.