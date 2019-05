Caravaggio brilha na noite de Nápoles

2019 é o ano Leonardo da Vinci (1452-1519), em Itália e um pouco por todo o mundo, mas, em Nápoles, o acontecimento parece estar a ser a exposição dedicada a Caravaggio (1571-1610), centrada na relação do pintor com esta cidade do Sul da Itália. Entre o Museu de Capodimonte e a Igreja Pio Monte della Misericordia, é possível admirar, até 14 de Julho, um raro conjunto de sete pinturas de Michelangelo Merisi, que para a história da arte ficou com o nome da terra onde nasceu na Lombardia, no Norte do país – Caravaggio.

