O sublime e o risível

O norueguês Edvard Munch pintou o famoso quadro O Grito tempos depois de o dramaturgo sueco August Strindberg lhe ter apresentado parte da obra filosófica de Nietzsche. A historiadora de arte, e também escritora, Sue Prideaux (Londres, 1946) escreveu as biografias dos dois artistas nórdicos: Edvard Munch, Behind the Scream (2005) e Strindberg, A Life (2012). Foram ambos nietzschianos assumidos. Nada seria mais natural do que meter também ombros à escrita da biografia do poeta-filósofo, uma das figuras mais carismáticas do pensamento no século XIX. E foi isso que fez em Eu Sou Dinamite! – A Vida de Friedrich Nietzsche, que acaba de ser publicado em Portugal pela Temas e Debates.

Continuar a ler