Como é que os bebés comunicam antes de começar a falar?

No palco de um dos auditórios da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Paulo Lameiro protagonizou um momento musical que costuma ser frequente nos seus concertos para bebés. Mas, dessa vez, o musicólogo e autor de projectos musicais para bebés e crianças como o Berço das Artes, em Pousos (Leiria), esteve perante a plateia das 2.ª Jornadas do Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia dedicadas ao tema “Comunicação e Linguagem na Infância”. “Os bebés são extraordinários mestres da comunicação”, disse sobre a sua experiência. Mas também confessou: “Fiquei perturbado porque não percebo nada de linguagem e de comunicação entendo muito pouco, mas levo daqui um alfobre cheio de conhecimento.”

