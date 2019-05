Neste Verão, haverá ondas de calor e temperaturas de 43 graus por vários dias

Se as temperaturas começaram já a subir nalgumas zonas do país, permitindo até algumas idas à praia antes de o Verão chegar, será a partir do próximo mês que o calor virá para ficar. Quanto aos meses de Verão, ficarão marcados por ondas de calor prolongadas, com os termómetros a chegarem aos 43 graus Celsius durante vários dias.

Já a partir de Junho, as previsões apontam para “pouca ou nenhuma chuva” na Península Ibérica, começa por explicar Eric Leister, meteorologista do site de previsão meteorológica Accuweather que assina o comunicado.

“A grande história do Verão”, como intitulam, poderão ser mesmo as ondas de calor que vão chegar a Portugal e Espanha, assim como à Polónia e à Hungria. “O calor vai começar em Junho na Península Ibérica antes de se estender para Norte e para Leste durante os meses de Verão”, afirma o especialista.

Além de mais intenso, este calor poderá ser mais prolongado do que no Verão passado, altura em que se registaram temperaturas recorde nalgumas regiões de Portugal, assim como na Bélgica, Holanda e Alemanha.

43ºC em Portugal e Espanha

“Mesmo quando as ondas de calor mais intensas passarem, será por pouco tempo com as temperaturas a manterem-se perto ou acima do normal, antes de voltarem a subir para níveis perigosos novamente”, acrescenta o meteorologista.

Nalgumas regiões de Portugal, os termómetros poderão mesmo chegar a atingir os 43ºC ou mais durante vários dias seguidos. Já no Norte de França, na Bélgica, Polónia e Hungria poderão registar-se temperaturas a rondar os 38ºC.

E se, por enquanto, as noites permanecem ainda frias, nos próximos meses o calor deverá prolongar-se pela noite dentro, de acordo com a informação disponibilizada pelo Accuweather. O que, explica o site, poderá constituir um problema em habitações sem ar condicionado que não conseguirão arrefecer durante a noite, antes que o calor regresse no dia seguinte.

Risco de incêndio até Setembro

A par com o calor e tempo seco, sobe também o risco de incêndio, principalmente no Norte de Portugal, com implicações ao nível da qualidade do ar.

Depois de um Inverno e Primavera chuvosos, a vegetação teve condições para crescer, explicam os meteorologistas, o que poderá potenciar o risco de incêndio. As ondas de calor intenso e o clima seco poderão acabar por secar esta vegetação, com um “elevado risco de incêndio durante a segunda metade da estação”.

O perigo de incêndio prolonga-se até ao Outono — que começa a 23 de Setembro —, com o clima a manter-se quente. O calor intenso e a falta de chuva em várias partes da Europa poderão resultar em períodos de seca, ameaçando ainda a cultura agrícola.

Por outro lado, segundo informação do Accuweather, países como a Grécia, Sérvia, Roménia e Bulgária serão ameaçados por violentas tempestades, com ventos fortes, trovoada e chuvas torrenciais neste Verão.