Revolução nas habitações militares: inquilinos vão ser obrigados a trocar de casa e renda máxima sobe até 23% dos rendimentos

O projecto de decreto-lei apresentado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e que aguarda parecer das associações militares até dia 15 de Junho, sobre o regime de habitação com renda económica dos militares, prevê que a taxa de esforço máxima não possa ser superior a 23% do rendimento mensal corrigido do agregado familiar do arrendatário. Actualmente, é de 15%.

