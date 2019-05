Rio indignado com RTP por atribuir vitória ao PS nas europeias com base numa sondagem

Um dia depois da sondagem da Universidade Católica para o PUBLICO e RTP que aponta o PS como o partido vencedor das europeias de domingo, Rui Rio foi a Aveiro dizer que as eleições não se ganham em canais de televisão e apelou uma vez mais ao voto no PSD.

Num comício na Praça do Município, em Aveiro, na noite desta terça-feira, o líder social-democrata, mostrou-se “chocado” com a forma como a RTP apresentou uma sondagem, divulgada esta segunda-feira, insurgindo-se contra o facto de o canal público ter dito que “o PS ganha as eleições europeias”. E questionou: “Como é que possível um canal de televisão dizer hoje [terça-feira] que o PS ganha porque uma sondagem diz que o PS vai à frente, quando as eleições ainda não se realizaram?”

Afirmando que “as eleições não se decidem em canais de televisão, nem em sondagens”, o líder social-democrata apelou aos militantes e simpatizantes do partido para que no domingo exerçam o direito de voto, mostrando, assim, que “as eleições decidem-se nas urnas com a vontade do povo e não de uma qualquer outra forma que queiram inventar”.

A sondagem em causa, na qual foram inquiridas 1882 pessoas, dá o PS como o partido mais votado nas europeias do próximo domingo com 33% das intenções de voto, seguindo-se o PSD (23%), BE (9%), CDU e CDS (ambos com 8%) e PAN e Aliança (3%).

Num discurso muito centrado nas críticas ao Governo, onde apontou falhas nos serviços públicos, em sectores como a saúde, transportes ou a protecção civil, o ex-presidente da Câmara do Porto voltou a dizer que o PSD não tem medo de mostrar os seus candidatos, nem da sua história, ao contrário de outros partidos. “Nós gostamos de mostrar a nossa história, há partidos que sentem necessidade de esconder a sua história. Se estivesse no lugar deles bem os entendia”, afirmou sem apontar nomes.

Em nenhum momento Rui Rio galvanizou o comício, mas arrecadou palmas sucessivas sempre que o assunto era saúde. “O Serviço Nacional de Saúde, os transportes, as mortes nos incêndios de 2017, as mortes em Borba por falta de manutenção de uma estrada e o roubo de armas em Tancos, nada disto é motivo para o primeiro-ministro admitir ponderar a demissão. O primeiro-ministro só admite apresentar a demissão quando estão em causa interesses tácticos do PS”, declarou numa alusão à crise política que se abriu no país por causa do descongelamento do tempo de serviço dos professores.

Antes de Rui Rio falou Paulo Rangel, que voltou a trazer para a campanha a questão das relações familiares do Governo. Acusando António Costa de “falta de legitimidade moral” para falar de ética, o cabeça de lista do PSD às europeias questionou: “O primeiro-ministro que tem o escândalo das famílias, como é que pode falar em ética e em respeito?” Ouviram-se palmas.

O alvo das críticas do eurodeputado é a deputada socialista, Hortense Martins, que conseguiu fundos europeus para projectos familiares já concluídos no valor superior a 200 mil euros, denunciado pelo PÚBLICO esta segunda-feira. “A promiscuidade familiar é o pasto e o caminho para haver erros”, atirou Rangel, observando que “não há autoridade moral para o PS nos vir falar em ética, em respeito”.

Coube a Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, abrir o comício e o social-democrata aproveitou o palco para denunciar as políticas erradas do Governo e também para deixar um recado à CNE. “A Comissão Nacional de Eleições em vez de andar a chatear os autarcas devia era de mandar já o primeiro-ministro para o seu gabinete para governar Portugal”, defende o ex-secretário-geral do PSD.

Depois de a cataplana de peixe que António Costa cozinhou num programa televisivo da SIC ter entrado para a campanha, os ovos-moles, um doce típico de Aveiro, foram aborbados no comício laranja em forma de recomendação. Ribau Esteves recomendou ao cabeça de lista do PSD às eleições europeias que coma ovos-moles três vezes por dia: de manhã, à tarde e à noite, para “aumentar a energia e ter força para lutar pela vitória” nas eleições de domingo.

Esta quarta-feira, Luís Filipe Menezes, que já foi presidente do PSD, participa num almoço com o eurodeputado e candidato a um novo mandato, em Tondela. Na quinta-feira será a vez de Francisco Pinto Balsemão apoiar a candidatura social-democrata. Dois ex-líderes do partido, Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho, estiveram esta semana com Paulo Rangel num apoio claro à sua candidatura.