MRPP visita S. João e recebe garantia de ala pediátrica até 2023

O cabeça de lista do PCTP/MRPP às europeias reuniu-se esta quarta-feira com o Conselho de Administração do Hospital São João, no Porto, recebendo a garantia de que as obras da ala pediátrica estarão prontas até ao “início de 2023”.

No segundo momento do dia da campanha eleitoral no distrito do Porto, e no final de uma visita ao hospital onde se reuniu com o presidente do Conselho de Administração, Luís Júdice disse ter ficado “satisfeito” com o resultado do encontro.

“Ficámos também muito satisfeitos por saber que, ao contrário do que a ministra [da Saúde] Marta Temido tinha apontado sobre a conclusão das obras do Joãozinho [ala pediátrica] para 2023 (...), a administração considera que [estarão concluídas] em 2021 ou 2022 ou, no máximo dos máximos, no início de 2023”, afirmou o candidato.

Antes de voltar à rua para distribuir, sem grande sucesso, mais panfletos da sua candidatura, Luís Júdice contou ter passado parte da manhã numa visita à Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d´Este, em Vila Nova de Gaia.

“Venho muito entusiasmado com a recepção que tivemos em Vila d´Este e, sobretudo, com a resiliência e capacidade de luta da associação que visitámos e que tem como objecto a formação, ocupação de tempos livres, organização de debates da mais variada natureza e a recuperação urbanística”, descreveu o candidato.

Este dia de campanha do PCTP/MRPP termina com um encontro com trabalhadores na refinaria da Galp, em Matosinhos, procurando estar “junto dos sectores” com quem se relacionam mais, lembrando a sul já terem feito “campanha na Autoeuropa, Mitrena e TAP”.