Esta sexta-feira há nova greve pelo clima — em Portugal e no mundo

A greve climática estudantil marcada para sexta-feira, 24 de Maio, vai realizar-se em pelo menos 111 países, entre os quais Portugal, onde o número de localidades tem vindo a aumentar, ultrapassando já as três dezenas.

Depois do protesto estudantil em defesa do planeta que, em meados de Março, juntou 1,6 milhões de estudantes de mais de uma centena de países, os jovens preparam-se agora para um novo evento — e, desta vez, com a companhia de pais e avós que criaram o seu próprio movimento, o Parents for Future, presente em 36 comunidades de 16 nacionalidades (incluindo Portugal). Por cá, a greve tem vindo a ganhar seguidores: em Março aderiram 26 localidades, juntando cerca de 20 mil jovens, e para o protesto de sexta-feira já estão agendadas acções para 33 locais, segundo dados da organização da greve. As escolas, por seu turno, vão funcionar normalmente e todas as faltas, avisam os directores escolares, serão injustificadas.

Segundo o site Fridays For Future, que reúne as informações dos protestos a nível mundial, já aderiram à iniciativa de sexta-feira 111 países e há protestos agendados para 1.387 cidades, mas os números têm vindo a ser actualizados. Por cá já há protestos marcados em Alcácer do Sal, Armamar, Arcos de Valdevez, Aveiro, Barcelos, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Chaves, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Guimarães, Leiria, Lisboa, Mértola, Ourém, Pombal, Ponte da Barca, Portalegre, Porto, Sabugal, Santa Maria, Santarém, Setúbal, Sines, Viana do Castelo, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.

Contra o aquecimento global, os jovens, que têm estado a pernoitar à sexta-feira à porta da Assembleia da República, dizem que não querem como herança um planeta quase a morrer, que é o resultado de políticas erradas ou da simples inércia dos governantes, alertando que o tempo está a esgotar-se para lhes reservar um futuro. “A nossa principal exigência ao Governo português é que faça da resolução da crise climática a sua prioridade, cumprindo com todo o zelo e respeito o Acordo de Paris e as metas estabelecidas pela União Europeia”, defendem os representantes portugueses da greve.

Faltas são injustificadas As faltas dos alunos que participem na greve estudantil internacional em defesa do clima serão injustificadas, segundo os directores escolares, que garantem que as escolas vão funcionar normalmente com a realização de aulas e testes. "As actividades já estão programadas há muito tempo e estamos a chegar ao final do ano lectivo. Claro que se muitos alunos faltarem a um teste a escola tem autonomia para tomar medidas e, eventualmente, poderá decidir por repetir a prova. Mas, neste momento, não está nada decidido nesse sentido", explicou Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. "As escolas terão um dia normal de aulas e as faltas não serão justificadas até porque nem sequer sabemos onde estão realmente os alunos que não compareçam as aulas", sublinhou Filinto Lima, da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

A proibição da exploração dos combustíveis fósseis em Portugal, a meta para a neutralidade carbónica ser reduzida para 2030, e não 2050, como previsto pelo Governo são duas das medidas que os jovens querem ver em prática. A luta dos alunos é também pela expansão significativa das energias renováveis, em especial a solar, por passar uma produção eléctrica 100% assegurada por energias renováveis até 2030 e pelo encerramento das duas centrais eléctricas ainda movidas a carvão — a central de Sines e central do Pego. O melhoramento eficiente e drástico do sistema de transportes públicos, de maneira a que possam substituir o uso do transporte particular é outro dos objectivos.

Uma luta que para o Ministro do Ambiente e Transição Energética é “a mais justa”, como disse João Pedro Matos Fernandes à agência Lusa. Trata-se, afinal, de uma batalha “de uma geração que a faz por uma causa que não é só das gerações futuras, mas também da geração presente”. João Pedro Matos Fernandes assegura que ouve as mensagens dos manifestantes, mesmo quando estes querem ir mais depressa do que o Governo está disposto a ir, como no caso do encerramento das duas centrais eléctricas a carvão portuguesas (Sines e Pego), cuja data de encerramento está apontada para 2030. Encerrá-las mais cedo significaria que “metade do país ficava sem electricidade” porque ainda não há capacidade para Portugal produzir a sua electricidade apenas a partir de fontes renováveis.

Parents For Future Portugal Luís Lapão e Ana Matos são dois dos organizadores do Parents For Future Portugal e em poucos dias conseguiram quase mil apoiantes. Os seguidores são pessoas preocupadas com a crise climática e conscientes de que o futuro dos seus filhos está em risco, disse à Lusa o professor na Universidade Nova de Lisboa. Mãe de duas crianças, de seis e dez anos, Ana não teve dúvidas em aderir ao movimento global: “Neste momento dedicamos todo o nosso esforço a mobilizar os pais para juntarem as suas vozes às dos jovens, e de representar as vozes das crianças mais pequenas, na próxima manifestação do dia 24”, explicou. Já Luís diz que o objectivo do grupo é precisamente conseguir que “100% dos pais tenham consciência de que podem agir e educar os filhos de forma ambientalmente responsável”, sublinhando que esta é uma mudança de comportamentos deve ser feita de “forma tranquila”. É preciso que os governantes avancem com acções simbólicas, como a declaração do estado de emergência climática, lembra Ana Matos. “Esse é na verdade apenas um primeiro passo. O que tem de acontecer efectivamente é a redução drástica das emissões. E depois há o trabalho de fundo, de informação e apoio às famílias, na sua adopção de estilos de vida compatíveis com os objectivos da sustentabilidade.”

Estes alunos juntam-se a estudantes de outros 110 países que também já anunciaram a sua participação no protesto inspirado na jovem activista sueca Greta Thunberg que, no Verão do ano passado, começou sozinha uma greve às aulas em protesto contra a inacção do governo sueco em relação à crise climática. O gesto inspirou milhões um pouco por todo o mundo. A jovem, que está nomeada para o Prémio Nobel da Paz, foi aliás capa da revista Time este mês, onde surge de vestido verde e sapatilhas. “Agora estou a falar para o mundo inteiro”, escreveu a activista de 16 anos ao partilhar o artigo nas redes sociais.

Na entrevista fala também da síndrome de Asperger que lhe foi diagnosticada e da forma como decidiu usar a diferença. “Vejo as coisas de uma forma um pouco diferente das outras pessoas, mais a preto e branco. As alterações climáticas são preto e branco.” Em breve, será publicado pela editora britânica Penguin No One is Too Small to Make a Difference, um livro que reúne 11 discursos com que tem enfrentado vários públicos, na rua ou em sedes de poder, como na Cimeira do Clima das Nações Unidas e no Parlamento Europeu. Quem sabe se em breve não o fará por cá: à semelhança de outros países, o Parlamento português aprovou um convite à jovem activista para discursar na Assembleia da República.

