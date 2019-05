De Norte a Sul do país, o orgulho LGBTI+ volta a sair à rua

Junho é o mês do orgulho LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexo e outras identidades). E por todo o país há marchas que vão pintar as cidades das cores do arco-íris.

Entre a celebração da diferença e a exigência do direito a ser quem são, milhares de pessoas saem à rua em todo o mundo durante este mês, precisamente porque foi há 50 anos, a 28 de Junho de 1969, que aconteceu a revolta de Stonewall nos EUA. Nesse dia a polícia invadiu um bar nova-iorquino disposta a prender os clientes, a maioria deles homossexuais, e a comunidade reagiu e respondeu em protesto. Diz-se que os primeiros movimentos de activismo nasceram por aí — e hoje a efeméride marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+.

Este ano, em Portugal, as celebrações arrancaram em Coimbra, que saiu à rua para a 10.ª Marcha contra a Homofobia e Transfobia no dia 17 de Maio, e prolongam-se até Outubro. Lisboa celebra um número redondo — este ano é a 20.ª Marcha de Orgulho LGBTI+ — e há estreias, como Aveiro e Matosinhos.

Junho

2 de Junho: A 3.ª Marcha pelos Direitos LGBT+ em Vila Real vai acontecer novamente no Jardim da Carreira, a partir das 16h30. Como nas últimas duas edições, o encontro foi organizado pelo colectivo Catarse/Movimento Social. Em 2017, os manifestantes reclamaram os movimentos LGBTI+ mas também as alianças com o feminismo.

Falta alguma marcha nesta lista? Avisa-nos. Manda email para [email protected].

8 de Junho: Decorre a 7.ª Marcha Pelos Direitos LGBTI+ de Braga que, este ano, vai ocupar o Arco da Porta Nova, a partir das 16h30. Em 2013, a iniciativa começou a tomar forma no núcleo de Braga do Teatro do Oprimido, onde eram recorrentes os debates sobre o tema, mas foi a associação Braga Fora do Armário que organizou as marchas. Na primeira edição da “cidade dos arcebispos”, a marcha substitui “orgulho gay” por “direitos” para evitar atritos com a câmara e a Igreja Católica.

No mesmo dia, Faro recebe a segunda marcha LGBTI+. O encontro está marcado na Praceta do Infante, junto à Escola Secundária João de Deus (antigo Liceu de Faro), pelas 16h. Além da marcha, que termina no Palco da Doca, haverá um momento dedicado à leitura do manifesto da Associação para o Planeamento da Família (que organiza o evento), onde estão escritos os direitos que a comunidade LGBTI+ exige.

15 de Junho: Pela primeira vez, vai haver uma Marcha do Orgulho LGBTI+ em Aveiro. O percurso começa na Estação de Comboios de Aveiro e termina na Praça da República. A página da marcha no Facebook descreve a cidade como “conservadora” em parte pela “inexistência de associações ou movimentos locais que tenham como mote a defesa da diversidade”.

22 de Junho: Acontece a 23.ª edição do Arraial Lisboa Pride. Desde 1997 que o evento traz visibilidade à comunidade LGBTI+ que, neste dia, ocupa o Terreiro do Paço, a principal praça da capital. Depois de Pabllo Vittar ter sido a surpresa do arraial em 2018, este ano o primeiro nome confirmado é Johnny Hooker. O encontro integra a programação das Festas de Lisboa e é organizado pela ILGA Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Segundo a organização, no ano passado mais de 60 mil pessoas marcaram presença no evento, que começa às 16h00 e se prolonga até ao final da noite.

29 de Junho: Em Lisboa, a Marcha do Orgulho LGBTI faz 20 anos. Começa por volta das 15h, com saída do Príncipe Real. No dia 24 de Maio vai ser organizada uma festa de angariação de fundos no Titanic sur Mer.

Julho

6 de Julho: Acontece a Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto pela 14.ª vez. No ano passado, milhares de pessoas ocuparam a Praça da República, no Porto, exigindo “liberdade para amar”. Diogo Vieira da Silva, director-executivo da Variações — Associação de Comércio e Turismo LGTBI de Portugal, uma das entidades participantes na marcha, apontava à Lusa como objectivo "chegar às 5000 pessoas”.

20 de Julho: Pela primeira vez há um Matosinhos Pride, organizado pela Associação Plano i, em parceria com a União de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira. O ponto de encontro é a Quinta da Conceição, a festa começa às 18h e prolonga-se até às 2h. “Este evento, pioneiro na zona Norte do país, pretende ser um momento único de partilha, lazer e segurança entre pessoas LGBTI e entidades que defendem os direitos das pessoas LGBTI”, refere a organização.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outubro

19 de Outubro: Há a 3.ª Marcha do Orgulho LGBTI+ do Funchal, organizada pela Rede Ex Aequo. Em 2017, o evento juntou mais de 300 pessoas.

Mais populares A carregar...

20 de Outubro: É a 2.ª Marcha de Viseu pelos Direitos LGBTI+. No ano passado, mais de 100 pessoas levaram as cores do arco-íris à “Marcha do Amor”, nome influenciado pelo filme Marchamos, de Tiago Resende. A Plataforma Já Marchavas volta a organizar a segunda edição.