Demissão no Governo deixa May presa por um fio

A líder da bancada do Partido Conservador britânico na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, demitiu-se porque, explicou, não acredita na abordagem da equipa de Theresa May ao “Brexit”.

Leadsom tem assento no Conselho de Ministros e a sua demissão corta o canal de comunicação entre May e o Parlamento. Sem este cargo ocupado, a primeira-ministra não tem, neste momento, como levar a votação, pela quarta vez, a sua nova proposta para a saída do Reino Unido da União Europeia, que queria ver votada no início de Junho.

A demissão de Leadsom é um enorme revés para Theresa May no dia em que vários deputados disseram que a primeira-ministra chegou “ao fim da linha” e deve demitir-se imediatamente.

Esta pressão para o afastamento de May - que já se comprometera a afastar-se depois da votação, fosse qual fosse o resultado - surge depois de a primeira-ministra ter oferecido aos deputados a possibilidade de votarem por um segundo referendo mediante a aprovação da nova versão do seu acordo (que contemplará uma união aduaneira temporária para mercadorias no pós-"Brexit”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na carta que escreveu a May, Leadsom diz que "o Reino Unido não será verdadeiramente soberano com o acordo que é agora proposto”. Diz que outro referendo é “perigosamente divisivo” e que é contra “a vontade do Governo facilitar esta concessão”.

Um segundo referendo, diz, “pode pôr em causa a nossa União, uma coisa que eu quero ardentemente ver fortalecida”.

Ataca também a quebra “do processo governativo” dizendo que a legislação sobre o “Brexit” não foi “devidamente escrutinada”.