Cidadãos ponderam travar construção de prédio da Portugália nos tribunais

Foram mais de quatro horas de um debate aceso em que ficou claro que os moradores da zona não querem ver construído um prédio com 16 andares no quarteirão da Portugália, em Lisboa. Se se mantiver como está a proposta de construção do edifício com 60 metros ao lado da antiga Fábrica de Cerveja, um colectivo de moradores de Arroios pondera avançar mesmo para os tribunais para tentar travar a obra.

