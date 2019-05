Torres Vedras compra metade da edição do livro de ex-autarca e secretário de Estado

O secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, lançou no início de Dezembro um livro sobre o Carnaval de Torres Vedras. A Câmara local, a que presidiu durante cerca de dez anos, comprou metade da edição do governante que, na sua biografia no portal do Governo, revela “cultivar, desde jovem, o gosto pela fotografia, expondo de quando em quando” e que “a arte contemporânea é a sua paixão”. Carlos Miguel é natural de Torres Vedras, tendo presidido aquele município entre 2004 e 2015.

A compra de 500 exemplares foi feita pela empresa municipal Promotorres a 21 de Dezembro de 2018, por 9.433,96 euros, de acordo com o contrato disponível no portal base.gov.pt. A aquisição, contudo, não foi feita directamente ao secretário de Estado mas à livraria União, um dos vários locais onde Carlos Miguel colocou o livro à venda. Trata-se de uma edição de autor, que compila 380 fotos do Carnaval de Torres Vedras tiradas entre 1990 e 2018.

A adjudicação foi feita no dia 21 de Dezembro, o mesmo dia em que o livro foi lançado no Grémio Artístico Torreense, segundo notícia do jornal regional Tornado. Nesse momento, explicou às pessoas que compareceram na sessão de apresentação: “Este livro nasce do meu vício pela fotografia mas também da necessidade de explicar o que é o Carnaval de Torres a quem não é de Torres”.

“Foram várias as exposições que fiz sobre o Carnaval de Torres e há muito que pensava em reunir uma colectânea que mostrasse a diversidade do Carnaval de Torres”, afirmou ao PÚBLICO Carlos Miguel. “A publicação foi preparada por mim, com a ajuda de amigos, ao longo do ano de 2018, e foi apresentada nos primeiros dias de Dezembro de 2018”, revelou, acrescentando que a primeira edição de mil exemplares, impressa numa tipografia do concelho, teve um custo de 10500 euros.

“A venda do livro tem sido promovida por livrarias em Torres Vedras por se tratar de uma temática muito local, onde deixo os livros à consignação e vamos acertando contas conforme as vendas”, explicou.

Carlos Miguel rejeita qualquer tipo de incompatibilidades. “Antes da edição do livro, certifiquei-me de que o cargo que exerço não me impedia de assumir a mesma nem de o colocar à venda em locais de comércio regular de livros, sendo tributado por essas mesmas vendas, em regime próprio ou específico do IRS para edições de autor. Só seguro de que assim era e sabendo que situações idênticas têm existido, avancei para a edição”, respondeu, quando questionado pelo PÚBLICO.

Já a Promotorres, empresa municipal responsável pela organização do Carnaval de Torres Vedras, explicou ao PÚBLICO que lhe compete “a divulgação e promoção do evento” e que o livro de Carlos Miguel “constitui um importante testemunho” sobre o Carnaval de Torres Vedras​, retratando “a sua gente e a sua identidade”.

Segundo o presidente da empresa municipal, César Costa, a Promotorres "comercializa o livro directamente junto do público” e “utiliza o livro como oferta em situações de representação ou agradecimentos”.

Carlos Miguel continua a manter a sua ligação a Torres Vedras, onde continua a morar.