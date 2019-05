“Marquês de Pombal e Conservatório: dois pesos e duas medidas”, publicado na versão digital no dia 24 de Abril

Na sequência da publicação do artigo com o título “Marquês de Pombal e Conservatório: dois pesos e duas medidas” no jornal PÚBLICO, no passado dia 24 de Abril, a Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN), ao abrigo do direito de resposta e rectificação, consagrado no artigo 24.º da Lei 2/99, de 13 de Janeiro, declara que:

1. A petição elaborada pela APEE solicita a resolução de problemas que afectam não só os alunos da EAMCN mas também os alunos da Escola Secundária Marquês Pombal (ESMP), nomeadamente, a resolução da baixa capacidade do quadro eléctrico, a repavimentação do campo de jogos exterior e a colocação de bebedouros.

2. A APEE da EAMCN nunca falou com ministros, secretários de Estado ou outros órgãos governativos ou tutelares.

3. Na formulação da referida petição, a APEE consultou as direcções de ambas as escolas, que ficaram a par dos conteúdos da mesma.

A Associação de Pais e Encarregados da Educação da EAMCN