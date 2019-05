PS lidera destacado intenções de voto para as legislativas

Intenção de voto

Se neste momento se realizassem eleições legislativas (para a Assembleia da República), qual das seguintes frases se aplicaria melhor ao seu caso?

De certeza que não vai votar/não tenciona ir votar Não sabe se vai votar Recusa responder Em princípio vai votar De certeza que vai votar

Estimativa dos resultados eleitorais*

* Obtida calculando a percentagem de intenções directas de voto em cada lista em relação ao total de votos válidos (excluindo abstenção, não respostas e indecisos). São apenas consideradas intenções e inclinações de voto de inquiridos que disseram que “de certeza” vão votar (N=1093). Estas estimativas têm valor meramente indicativo, dado que diferentes pressupostos poderão gerar resultados diferentes.

Intenção de voto por sexo do inquirido

Intenção directa de voto por sexo do inquirido

Coligações pós-eleitorais

Se o PS ganhar as próximas eleições legislativas sem maioria absoluta, o que será melhor para o país?

Governo só do PS Governo PS + 1 ou 2 partidos à sua direita Governo PS + 1 ou 2 partidos à sua esquerda Governo sem PS Ns/Nr

Se o PSD ganhar as próximas eleições legislativas sem maioria absoluta, o que será melhor para o país?

Governo só do PSD Governo PSD + 1 ou 2 partidos à sua direita Governo PSD + 1 ou 2 partidos à sua esquerda Governo sem PSD Ns/Nr

FICHA TÉCNICA

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP e para o PÚBLICO entre os dias 16 e 19 de Maio de 2019. O universo-alvo é composto pelos indivíduos com 18 ou mais anos recenseados eleitoralmente e residentes em Portugal continental. Foram seleccionadas 23 freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de um ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os domicílios em cada freguesia foram seleccionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o próximo aniversariante recenseado eleitoralmente. Foram obtidos 1882 inquéritos válidos, sendo 57% dos inquiridos mulheres, 40% da região norte, 17% do centro, 30% de Lisboa, 7% do Alentejo e 6% do Algarve. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição de eleitores residentes no continente por sexo, escalões etários, e região na base dos dados do recenseamento eleitoral e das estimativas do INE. A taxa de resposta foi de 57%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1882 inquiridos é de 2,3%, com um nível de confiança de 95%.



* A taxa de resposta é estimada dividindo o número de inquéritos realizados pela soma das seguintes situações: inquéritos realizados; inquéritos incompletos; não contactos (casos em que é confirmada a existência de um inquirido elegível mas com o qual não foi possível realizar a entrevista); e recusas.