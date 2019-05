Japão quer as Dunas de Tottori imaculadas e avisa turistas: Não escrevam na areia!

Pelo mundo fora, são muitos os turistas que insistem em deixar a sua marca por onde passam. Em mesas e paredes, em árvores e pedras, com cadeados em pontes ou pedaços de tecidos em arbustos... Ou, mesmo que mais efémeras, em escritos na areia. Ora acontece que, pelo menos no município de Tottori, a cerca de 200km a nordeste de Osaca, tal acto não é nada bem visto.

Em 2008, o governo local já tinha proibido a escrita de mensagens nas icónicas dunas da região. Mas a medida – e as multas até 50 mil ienes (cerca de 406 euros) – parece não ter surtido o efeito esperado.

De acordo com as autoridades locais, citadas pelo jornal The Mainichi, foram registados 3334 incidentes com “grafitis” nas dunas nos últimos dez anos. Só em 2018 registaram-se 228 casos, mais 28 do que no ano anterior. Em Janeiro de 2019, um casal foi obrigado a apagar um “Happy Birthday Natalie” com cinco metros de altura e 25 de comprimento. Muitas mensagens e assinaturas têm sido limpas por funcionários da autarquia e equipas de voluntários.

Agora, a autarquia local anunciou a colocação de mais placas informativas no local, em diferentes línguas, para alertar o número crescente de visitantes estrangeiros sobre as regras e consciencializar para a importância de manter o milenar complexo dunar imaculado.

As Dunas de Tottori existem há mais de 100 mil anos, criadas a partir da acumulação de partículas trazidas das montanhas pelo rio Sendai e que as fortes correntes marítimas e o vento empurram de novo para a costa. Durante milénios, os depósitos de areia criaram uma paisagem dourada de 30km2, com dunas que chegam a atingir os 50 metros de altura, e que se estende ao longo de 16km de costa.

Segundo a Organização de Turismo do Japão, as Dunas de Tottori atraem “mais de dois milhões de visitantes por ano”. E o número terá tendência a aumentar, uma vez que o volume de turistas que acorre ao país tem batido recordes, ultrapassando 30 milhões de pessoas pela primeira vez em 2018. No mesmo ano, a região de Tottori registou um aumento de 30% no número de dormidas e, segundo as autoridades, os turistas estrangeiros deverão representar agora 50% no total de visitas às dunas, contra 20% uma década atrás.

Para ver desenhos e todo o tipo de trabalhos em areia, o local certo é o Museu da Areia, dedicado à história e artes das dunas. Aqui sim, o turista pode deixar a sua marca.