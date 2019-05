Está na mesa nova Rota das Tapas em Lisboa, Porto e mais sete cidades

Lisboa

Os Bons Malandros: Porquinho Malandro (folha de arroz, carne de porno, pimento, amêijoas)

Choco do Bairro: Tapa do Choco (estufado de choco em cama de pão frito)

Capotes Brancos: Pica-pau de porco com farinheira

Porto

Sandinha: Francesinha que se come à mão

Lanche do Pastor: Sande de salpicão com queijo da serra

Mão Travessa: Rolinhos de alheira

Braga

Bracara Degusta: Chouriço bêbado (cozinhado em dois vinhos acompanhado com pão)

Atravessado: Pataniscas à Atravessado

Porta Nova: Taquinho de bacalhau à moda de Braga

Viseu

Obviamente: Senhora da Beira: Fatia de pão, carne de porco em vinha d'alhos, queijo, cebola, pickles, salsa e ovo estrelado​

Vissaium: Moelas à Vissaium

Torrão da Sé: Tosta com azeite, alho e torresmo como molho agridoce

Castelo Branco

Domvs: Gambas à Domvs

Capelo's: Foie Caramelizado

O Docas: Trilogia de carnes (patê de lebre, chouriço de javali, veado tradicional)

Aveiro

Drs. Engenheiros: Tapa de orelha

São Gonçalinho: Feijoadinha de bacalhau

Mercatu Smooth: Empada de cozido à portuguesa

Caldas da Rainha

Marta's Place: Morcela beirã com compota de cebola-roxa

Casa Antero: Croquete de tremoço e camarão com crocante de pevide

Chamel: Asas de frango fritas com molho de alho

Évora

Docas Gourmet: Migas de bacalhau em pão alentejano

Balcão 47: Ovo verde em ninho de brás de legumes

Bifanas de Vendas Novas: Bifana especial

Faro

Vila Adentro: Vieira salteada em licor de amêndoa em cama de grelos e envolta em massa crocante

Boheme: Patanisca de lingueirão

Lodo: Ostra aberta ao natural