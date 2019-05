Paços de Ferreira e Farense anunciam novos treinadores

O Paços de Ferreira anunciou esta quarta-feira chegada de Filó ao comando técnico, enquanto o Farense oficializou a contratação do treinador Sérgio Vieira. Os pacenses conquistaram o título da II Liga e a subida ao primeiro escalão. Os algarvios terminaram a II Liga em 10.º lugar.

Depois da saída de Vítor Oliveira da equipa técnica dos “castores” — que vai para o Gil Vicente, também de regresso à I Liga —, o Paços de Ferreira escolheu Filó, de 47 anos, que treinou o Sporting da Covilhã esta temporada (6.º lugar na II Liga), e aproveitou as eleições europeias para anunciar o novo técnico.

Filipe Rocha, mais conhecido por “Filó”, ex-jogador de clubes como o Sp. Espinho e o Paços de Ferreira, também já orientou a Naval 1.º de Maio e o Freamunde. O presidente pacense já tinha avançado que o novo treinador era um dos três nomes apontados ao comando técnico.

Já a SAD do Farense diz que os os “bons resultados desportivos” de Sérgio Vieira, incluindo “a importante contribuição na subida à I Liga” do Famalicão, no qual exerceu funções esta época, assim como o seu “carácter e experiência”, foram as razões que levaram a administração liderada por João Rodrigues a decidir “que seria a pessoa certa para alcançar os objectivos determinados pelo Farense”, os quais não são especificados.

Sérgio Vieira, de 36 anos, iniciou a carreira de técnico nas divisões inferiores portuguesas, antes de uma experiência no Brasil, onde passou, entre outros, por Atlético Paranaense, Ferroviária e América Mineiro. De regresso a Portugal, orientou o Moreirense na I Liga, durante a temporada 2017/2018, e iniciou a temporada em curso no Famalicão, que deixou no 2.º lugar da II Liga à passagem da 26.ª jornada.