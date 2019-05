João Sousa eliminado do torneio de Genebra

O tenista português João Sousa, 70.º do ranking mundial, foi esta quarta-feira afastado na segunda ronda do torneio de Genebra, ao perder em dois sets com o espanhol Alberto Ramos-Vinolas.

O jogador vimaranense, que na próxima semana vai integrar o quadro principal do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, foi derrotado pelo 91.º da hierarquia mundial por 6-0 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Nos quartos-de-final, Ramos-Vinolas vai defrontar o argentino Federico Delbonis, 84.º ATP.