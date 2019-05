FIFA afasta cenário de 48 selecções no Mundial de 2022

O Campeonato do Mundo de 2022, que será realizado no Qatar, não será alargado para 48 selecções. A garantia foi dada nesta quarta-feira pela FIFA, que assim mantém o formato de torneio, com 32 equipas.

O organismo que rege o futebol mundial revelou que a proposta de expansão da competição não vai estar em discussão no congresso que vai realizar-se Junho, no qual deveria ser um dos temas em apreço.

“No seguimento de um profundo processo de consulta com o envolvimento de todos os parceiros relevantes, concluímos que nas actuais circunstâncias esta proposta não poderia avançar para já”, justificaram os dirgientes da FIFA, em comunicado.