Tarantino, os cavalos de Charles Manson e a rapariga ideal

Once Upon a Time... in Hollywood foi recebido com euforia na sua estreia oficial em Cannes. Mas a conferência de imprensa desta manhã vincou a sensação que o filme deixou na véspera: a de que as vítimas reais dos assassinatos de Charles Manson, a começar por Sharon Tate, são apenas bonecos de que o realizador se serve para afirmar as suas personagens. Entretanto, e a propósito, ou talvez não: Tarantino casou-se.