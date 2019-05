Mónica de Miranda, um road movie nas fronteiras de Lisboa

Como é que na Lisboa contemporânea há histórias invisíveis e que vivem à margem da cidade? Como é que se relacionam geografia, identidade e cultura, história e arquitectura? É de perguntas como estas que a artista e investigadora Mónica de Miranda parte para trabalhar um road movie que “tinha ficado arrumado na gaveta” e agora apresenta no MAAT, no âmbito do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, do qual é um dos seis finalistas.

