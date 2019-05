Prémio Camões será entregue em Lisboa a Chico Buarque

Não se sabe ainda quando, mas é para Lisboa, provavelmente ainda este ano, que está prevista a cerimónia de entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, o mais importante do universo da língua portuguesa, atribuído por um júri reunido na terça-feira na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro.

O compositor e escritor Francisco Buarque de Hollanda, conhecido como Chico Buarque, sucedeu ao cabo-verdiano Germano Almeida e é o 13.º autor brasileiro a receber distinção, entre nomes como Jorge Amado ou João Cabral de Melo Neto.

Segundo o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, “a cerimónia será acordada entre os dois países para que a entrega decorra ainda este ano, mas ainda não há data”. Como é hábito, acrescenta o gabinete, quando a reunião decorre no Brasil a entrega é em Portugal e vice-versa. O jornal brasileiro O Globo escreve na edição desta quarta-feira que a entrega pode ser em Setembro.

Contactada pelo PÚBLICO esta quarta-feira de manhã, Clara Capitão, a actual editora de Chico Buarque em Portugal, não tinha ainda a confirmação da vinda do escritor a Lisboa para a cerimónia de entrega do prémio.

Chico Buarque, que está em Paris, onde tem por hábito passar o seu aniversário que é a 19 de Junho, dia em que faz 75 anos, fez apenas uma declaração sobre a atribuição do prémio através de uma breve nota divulgada pelo seu assessor de comunicação, Mário Canivello. “Fiquei muito feliz e honrado de seguir os passos de Raduan Nassar”, referindo-se ao mais recente brasileiro a ganhar o prémio em 2016.

Na sua página do Facebook, Graça Fonseca deu os “parabéns” a Chico Buarque e destacou o facto de o prémio ter sido atribuído pela primeira vez “a um autor que tem na música a sua principal obra e que desde sempre se afirmou como escritor de relevo, seja na dimensão poética e musical das suas letras, seja na ficção ou na dramaturgia”. Porque, acrescentou, “as letras das músicas são, também, grandes poemas”.