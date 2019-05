“Chico Buarque trouxe uma grande felicidade à língua portuguesa”

Quando Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel, em 2016, “houve no Brasil uma reacção um pouco patética”, discutindo-se se ele era poeta ou músico, mas com com esta atribuição do Prémio Camões 2019 a Chico Buarque já não se passou nada disso, nota o escritor brasileiro Paulo Roberto Pires, editor da Serrote, revista de ensaios do Instituto Moreira Salles.

