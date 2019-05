Destilaria ilegal ou mão criminosa: Judiciária investiga causa do incêndio em Sacavém

As causas do incêndio no bairro ilegal, que cresceu nas instalações do antigo paiol do Exército, junto à quinta do Mocho, em Sacavém, concelho Loures, ontem, ao fim do dia, ainda eram desconhecidas. Há dúvidas, por isso a Policia Judiciária (PJ), que foi imediatamente chamada ao local, está a investigar.

Continuar a ler