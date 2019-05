Terreno onde cresceu o bairro ilegal em Sacavém avaliado em mais de 85 mil euros

O terreno onde há mais de dez anos nasceu um bairro de barracas que aproveitou as antigas instalações do paiol desactivado do Exército, em Sacavém, mesmo junto à Quinta do Mocho, pertence à Empresa Portuguesa de Defesa (Empordef). De acordo a Empordef, que é tutelada pelo Ministério da Defesa, “o terreno, dada a sua antiguidade, ainda está nas contas da empresa por um valor residual: 85.753,01 euros, que é o valor patrimonial e não o valor de mercado”.

