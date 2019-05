Hells Angels: 20 detidos em megaoperação da Polícia Judiciária

Vinte elementos do grupo de motociclistas Hells Angels foram detidos na manhã desta terça-feira, no âmbito de uma megaoperação de combate à associação criminosa da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, confirmou o PÚBLICO junto de fonte ligada à investigação.

No terreno estarão mais de 100 inspectores responsáveis pelas detenções e buscas domiciliárias, numa operação classificada de “grande envergadura”. O objectivo é o desmantelamento total do grupo de motociclistas Hells Angels em Portugal, cujos elementos são suspeitos de vários crimes, entre os quais associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física, posse de armas proibidas e tráfico de droga.

Em Julho do ano passado, tinham sido já detidos cerca de 60 membros do grupo, sendo que 38 arguidos encontram-se ainda em prisão preventiva. Numa primeira fase, a operação incidiu principalmente no Algarve. Agora, segundo apurou a SIC Notícias, as detenções foram efectuadas no Algarve, no Norte do país e em Lisboa.

Alguns meses antes, em Março, elementos do grupo de motociclistas Hells Angels atacaram membros de uma filial da sua grande rival a nível internacional, a Los Bandidos — ligada ao ex-líder de extrema-direita Mário Machado —, que se encontravam reunidos num restaurante do Prior Velho, em Loures.

As detenções desta terça-feira estão relacionadas com este episódio do ataque ao restaurante.