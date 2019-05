Despiste de camião corta uma faixa da VCI e faz um ferido

O despiste de um camião que transportava papel reciclado obrigou ao corte de uma faixa da VCI (Via de Cintura Interna), durante a tarde desta terça-feira, no sentido Freixo-Arrábida. De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, a única vítima, o motorista do camião, ficou encarcerada no interior do veículo e foi encaminhada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A mesma fonte não soube precisar qual o estado de saúde da vítima.

Segundo a informação disponibilizada pelos Sapadores do Porto, o alerta foi dado às 14h39 e estiveram no local elementos dos bombeiros deste batalhão e agentes da Divisão de Trânsito da PSP do Porto.

De momento, está apenas cortada uma das três faixas de circulação, para se proceder aos trabalhos de limpeza da via.