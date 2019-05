Guitarras que se vestem de Westeros para tocar uma música de “Gelo e Fogo”

Se és fã de A Guerra dos Tronos, com certeza sentiste aquele arrepio no início de cada um dos 73 episódios. Quando a música de abertura começa a soar, é uma espécie de hino: a grandiosidade, a emoção, a adrenalina. Dan Weiss, productor da série, Tom Morello, dos Audioslave e Rage Against The Machine, Scoot Ian, dos Anthrax, Nuno Bettencourt, dos Extreme, Brad Paisley, cantor, e Ramin Djawadi, compositor, decidiram tocá-la a seis mãos — e com guitarras vestidas a rigor: uma Lannister, uma Targaryen e uma Stark.

As guitarras fazem parte da nova colecção da Fender, Sigil Collection, e exalam a essência de Westeros. Nada melhor, então, do que testá-las com uma reinvenção do tema composto por Djawadi, que durante oito anos abriu o apetite dos milhões de espectadores de todo o mundo — e agora chegou ao fim. O vídeo, partilhado no canal da marca, já conta com mais de três milhões de visualizações e comentários positivos. Até há quem diga que os artistas fizeram nascer um novo género de música: Casterly Rock.