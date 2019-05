Em Milão, há conversas à volta de uma mesa de (e para) mulheres das artes

Nasceu da vontade conjunta de uma portuguesa e de uma brasileira, que se cruzaram em Milão. Sílvia Matias e Thayse Viégas organizam todos os meses nesta cidade italiana o Canvas Talks, um evento que reúne women makers ("mulheres que fazem”, em tradução livre) das áreas do design, arte e comunicação e que as desafia a partilhar histórias e pontos de vista. “Estamos a criar uma rede de mulheres”, conta Sílvia, ao telefone com o P3. O evento conta já com três edições — e a quarta é já a 27 de Maio.

A dinâmica é simples: um tema, um apartamento, uma chef, uma moderadora, cinco makers — mulheres convidadas e seleccionadas por Sílvia e Thayse que, de alguma forma, se destacam pelo seu percurso — e 14 participantes. Apesar de o foco ser no público feminino, o evento é aberto a todos e não tem qualquer custo, mas o espaço é limitado.

Foto Sílvia Matias e Thayse Viégas, responsáveis pelo projecto Brera Design Apartment

Tudo acontece no Brera Design Apartment, no coração de Milão, o que também tem uma explicação: “A ideia de ser um apartamento, e não outro espaço qualquer, é dar-nos a ideia de casa”, explica a designer portuguesa, a viver em Lisboa. A chef prepara uma refeição para as convidadas “porque é à volta da mesa que as coisas se partilham”. “É neste cenário que tornamos o encontro mais informal”, explica Sílvia.

A conversa começa com uma pergunta, sempre associada ao tema do mês, e é orientada por uma jornalista, “que acaba por ser o elemento desbloqueador”. É num prato em branco que cada mulher é “convidada a expressar uma situação particular ou algo que queira dizer”, através de desenhos, palavras, frases ou simplesmente rabiscos. E a discussão faz-se a partir daqui.

Foto Canvas Talks

A igualdade de género é uma constante em cima da mesa. “Hoje em dia pode ser difícil fazer valer certas mensagens porque se tornou um tópico tão comum”, confessa Sílvia. A designer, de 28 anos, acrescenta ainda que este é um assunto “bastante importante” porque ainda “não se chegou ao ponto em que se tornou normal e deixou de ser um tópico”. Também a igualdade profissional, o ambiente de trabalho e negócio e a comunicação aliada ao mundo virtual são questões debatidas no Canvas Talks.

Foto É à volta da mesa que a conversa se desenrola Brera Design Apartment

Para Sílvia, a ideia é que, no futuro, este se torne um “formato portátil”. Levar o projecto a outros países, para que “não fique só por Milão”, é o objectivo. “Gostava muito de o trazer para Portugal porque acho que há falta de formação para mulheres na indústria criativa”, salienta. Em Setembro, a dupla responsável pelo Canvas Talks planeia fazer uma edição de seis meses em Lisboa — mas ainda está tudo em “fase de arranque”.

O próximo evento acontece a 27 de Maio e vai querer saber por que é que hoje, mais do que nunca, precisamos de um espaço inclusivo.