O discurso de Bruno Lage e a exigência do futebol

Bruno Lage ganhou o título nacional de futebol e aproveitou a tribuna do Marquês para reflectir sobre o estado do país e deixar alguns conselhos louváveis, sobre os quais vale a pena reflectir um pouco. O primeiro conselho não merece grande discussão: está na altura, disse Lage, de começar “a dar mérito a quem ganha”, e o “exemplo” tem de “partir de nós”. É um excelente conselho, que o próprio Bruno Lage um dia talvez venha a seguir, pois das poucas vezes que foi derrotado esta época – contra o Sporting, na meia-final da Taça de Portugal, e contra o Eintracht Frankfurt, nos quartos-de-final da Liga Europa – esqueceu-se de valorizar devidamente os seus adversários, que foram, em ambos os casos, bastante melhores do que o Benfica.

Continuar a ler