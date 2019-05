Tribunal manda repor alimentação a Vincent Lambert, em estado vegetativo há 11 anos

O tribunal de recurso de Paris ordenou o restabelecimento da alimentação e hidratação artificiais a Vincent Lambert, o paciente que, desde 2008, está em estado vegetativo crónico e com lesões cerebrais consideradas “irreversíveis” pelos médicos. Os pais e parte da família de Lambert não aceitaram a decisão dos médicos do hospital de Reims, onde o ex-enfermeiro de 42 anos está internado, e os juízes emitiram a sua decisão já durante a noite de segunda-feira.

Depois de apelos frustrados até ao Presidente Emmanuel Macron – que recusou imiscuir-se neste caso – os pais, Pierre e Viviane Lambert, próximos de católicos integristas e da Fraternidade Santo Pio X, bem como um irmão e uma irmã de Vincent Lambert, conseguiram fazer valer a sua posição no tribunal de recurso.

O tribunal “ordena ao Estado francês que faça tudo o que seja necessário para fazer respeitar as medidas provisórias exigidas pelo Comité Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência [organismo das Nações Unidas a que os pais também apresentaram um recurso] a 3 de Maio de 2019 para que seja mantida a alimentação e a hidratação”, segundo uma citação reproduzida pelo jornal Le Monde.

A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, já tinha frisado, no entanto, que o Estado francês não está obrigado legalmente a acatar recomendações deste comité da ONU, recorda o diário. Paris defende “o direito do paciente a não sofrer a obstinação irrazoável de tratamentos médicos”, como estabelece a Lei do Fim de Vida, de 2 de Fevereiro de 2016, também conhecida como Claeys-Leonetti. Esta lei reafirma o direito do doente à paragem de todos os tratamentos.

Este caso tem uma história longe e atribulada nos tribunais, pois a família está dividida – a mulher de Vincent, Rachel, que é a sua representante legal, e seis outros irmãos, querem que as máquinas sejam desligadas. Durante mais de uma década, houve múltiplas decisões em várias instâncias da Justiça.

A primeira vez que os médicos tentaram parar a alimentação artificial foi em 2013 – e durou 31 dias, por ordem de um tribunal administrativo, accionado pelos pais de Vincent Lambert, que diziam não terem sido informados da decisão dos médicos. Este período foi longo porque os médicos decidiram manter uma hidratação de 200 mililitros por dia.

“A ideia era deixá-lo partir lentamente, uma morte doce. Foi um erro. Não sabíamos o que fazer na altura”, disse na altura o médico Eric Kariger, responsável pela decisão, recorda o Le Monde.

Em 2014, a mais alta instância judicial francesa validou a decisão dos médicos que dizem ser um sofrimento inútil mantê-lo ligado às máquinas, deliberando a favor da mulher e dos seis irmãos de Vincent. Os pais do francês recorreram para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que numa decisão urgente travou a suspensão da alimentação artificial.

Mas, no ano seguinte, e face à degradação do estado geral de Vincent Lambert, o mesmo tribunal concluiu que a paragem da prestação de cuidados não seria um atentado contra o direito à vida.

É exemplar o caso deste ex-enfermeiro em estado vegetativo crónico, que à luz dos conhecimentos médicos não pode vir a restabelecer-se – mas que para alguém com profundas convicções religiosas, como os seus pais e parte dos seus irmãos, não pode ser deixado morrer, retirando o apoio que mantém as funções vitais que o seu organismo já não é capaz de assegurar.